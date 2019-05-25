В Казани присяжные вынесли обвинительный вердикт в деле об убийстве студента из Чада

СЕГОДНЯ 10:49 2019-05-25T10:49:49+03:00

По их мнению, Руслан Архипов и Роман Халилов не заслуживают снисхождения

Изменить размер текста: A A

В Верховном суде Татарстана в пятницу 24 мая поздним вечером присяжные огласили свой вердикт по уголовному делу об убийстве 24-летнего студента КФУ Махджуба Тиджани Хассана. С гражданином Чада жестоко расправились 16 февраля 2017 года на улице Аделя Кутуя возле общежития студентов КФУ.

На скамью подсудимых попали Руслан Архипов и Роман Халилов. Они не скрывали, что нападение совершили по причине межнациональной и расовой ненависти. Но во время судебного следствия отказались от своих признательных показаний. Кроме нападения на студента из Чада молодые люди со своими подельниками Аделем Аскаровым Ростиславом Малаховым напали еще на нескольких приезжих, уничтожали их имущество.

Присяжные вынесли свой вердикт - виновны, снисхождения не заслуживают.

В ближайшее время судья огласит сроки наказания для всех четверых подсудимых.

ИСТОЧНИК KP.RU