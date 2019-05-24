Самый большой торгово-развлекательный центр в Татарстане достроят во втором квартале 2021 года

24 Май 19:20 2019-05-24T19:20:18+03:00

Здание площадью более 137 тысяч квадратных метров возводят в Казани

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В Казани инспекторы Госстройнадзора Татарстана провели проверку строящегося торгово-развлекательный центра (ТРЦ) «Центр семейного отдыха». Здание площадью более 137 тысяч квадратных метров возводят на улице Павлюхина.

На сегодня это самый крупный строящийся объект на территории Татарстана. В данном пятиэтажном ТРЦ в будущем расположатся развлекательные площадки, зоны отдыха, кафе и магазины. Кроме того, там предусмотрен также и подземная автопарковка.

Как уточняют в Госстройнадзоре Татарстана, по планам застройщик собирается завершить взведение этого центра во втором квартале 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU