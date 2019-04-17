В Казани с высоты 50 метров упала стрела башенного крана
ЧП произошло в Приволжском районе столицы Татарстана на стройке на улице Павлюхина около дома №89. Там от башенного крана отвалилась и с высоты 50 метров упала стрела.
Многотонная конструкция рухнула на трансформаторную будку, которая находится за забором стройки. По словам очевидцев, в результате происшествия в ряде жилых домов и зданий нет электричества
В Казани упала стрела башенного крана.соцсети
- По предварительным данным, никто не пострадал, - сообщили "КП-Казань" в пресс-службе МЧС Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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