В Казани с высоты 50 метров упала стрела башенного крана

СЕГОДНЯ 14:20 2019-04-17T14:21:22+03:00

По предварительным данным, никто не пострадал [видео]

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ЧП произошло в Приволжском районе столицы Татарстана на стройке на улице Павлюхина около дома №89. Там от башенного крана отвалилась и с высоты 50 метров упала стрела.

Многотонная конструкция рухнула на трансформаторную будку, которая находится за забором стройки. По словам очевидцев, в результате происшествия в ряде жилых домов и зданий нет электричества

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/703735" frameborder="0"></iframe> В Казани упала стрела башенного крана.соцсети

- По предварительным данным, никто не пострадал, - сообщили "КП-Казань" в пресс-службе МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU