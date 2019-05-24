В Казани при ДТП джип «Ленд Крузер» перевернулся на крышу

СЕГОДНЯ 17:51 2019-05-24T17:51:06+03:00

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В эту пятницу, 24 мая, в столице Татарстана произошло ДТП, в результате которого джип «Ленд Крузер» перевернулся на крышу.

Это случилось после того, как в районе торгового центра на перекрестке улиц Жиганова и Камалеева, внедорожник под управлением 55-летнего мужчины столкнулся с легковым автомобилем марки «Киа», за рулем которого сидела 23-летняя девушка-водитель. Кадры с места аварии очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Фото: соцсети

Сообщается, что оба водителя серьезно не пострадали – они отделались ушибами. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники ГИБДД Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU