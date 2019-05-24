2019-05-24T14:52:01+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле иномарка сбила 8-летнюю школьницу

Сообщается, что девочка неожиданно выбежала на дорогу
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: УГИБДД Марий ЭлФото: УГИБДД Марий Эл
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В четверг, 23 мая, в 17.20 на улице Кремлевской в Йошкар-Оле произошло ДТП. Иномарка Volkswagen Multivan сбила 8-летнюю школьницу, которая неожиданно выбежала на дорогу.

Инцидент произошел недалеко от перекрестка со светофором. Девочка выскочила из-за припаркованного на обочине автомобиля, а водитель иномарки не успел вовремя среагировать, чтобы избежать наезда. Школьница получила травмы и была госпитализирована.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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