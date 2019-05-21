2019-05-21T13:36:54+03:00
Общество

В Татарстане из-за обмелевшей Волги отменили более 20 рейсов туристических теплоходов

Суда попросту не могут причалить
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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В Татарстане обмеление Волги этой весной все же сказалось на судоходстве, но пока только в сфере туризма.

Так, в Свияжске не смогли принять два теплохода, в Болгаре – семь. В Тетюши из 20 судов с туристами смогли причалить только три. Под угрозой отмены остаются и другие рейсы. При этом в отличие от Волги, на Каме таких проблем, когда суда не могут причалить из-за угрозы сесть на мель, нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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