В мечети «Ярдэм» после ифтара наградили представителей СМИ
Накануне вечером на территории казанской мечети «Ярдэм» прошел массовый ифтар - прием пищи во время священного месяца Рамадан. В этом разговлениии приняли участие незрячие и слабовидящие реабилитанты благотворительного фонда «Ярдэм», инвалиды, малоимущие и пенсионеры.
После вечерней молитвы и самого ифтара от прошло награждение представителей СМИ. От имени Фонда прозвучали теплые слова за помощь «в деле возрождения традиционных духовных ценностей», за «понимание и чуткость».
Фото: Из материалов пресс-службы
Удостоилась благодарственного письма и редакция «Комсомольской правды» в Казани.
Фото: Из материалов пресс-службы
Отметим, в священный месяц Рамадан на территории мечети «Ярдэм» (ул. Серова, 4а) ифтар будет проходить вплоть до 3 июня в специально установленном для этого шатре.
ИСТОЧНИК KP.RU