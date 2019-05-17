В мечети «Ярдэм» после ифтара наградили представителей СМИ

СЕГОДНЯ 14:27 2019-05-17T14:27:48+03:00

В их числе оказалась «Комсомольская правда» в Казани [фото]

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Накануне вечером на территории казанской мечети «Ярдэм» прошел массовый ифтар - прием пищи во время священного месяца Рамадан. В этом разговлениии приняли участие незрячие и слабовидящие реабилитанты благотворительного фонда «Ярдэм», инвалиды, малоимущие и пенсионеры.

После вечерней молитвы и самого ифтара от прошло награждение представителей СМИ. От имени Фонда прозвучали теплые слова за помощь «в деле возрождения традиционных духовных ценностей», за «понимание и чуткость».

Фото: Из материалов пресс-службы

Удостоилась благодарственного письма и редакция «Комсомольской правды» в Казани.

Фото: Из материалов пресс-службы

Отметим, в священный месяц Рамадан на территории мечети «Ярдэм» (ул. Серова, 4а) ифтар будет проходить вплоть до 3 июня в специально установленном для этого шатре.

ИСТОЧНИК KP.RU