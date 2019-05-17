В Татарстане загорелась строительная будка: три человека пострадали

СЕГОДНЯ 11:06 2019-05-17T11:06:15+03:00

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В эту пятницу, 17 мая, в единую дежурно-диспетчерскую службу Атнинского района поступило сообщение о том, что около деревни Малая Атня горит строительная будка.

На место выехали пожарные – всего 11 человек и шесть единиц техники. Огонь был потушен, пострадали трое рабочих, которые занимались там ремонтом дороги. Всех их с ожогами различной степени тяжести доставили в Атнинскую Центральную районную больницу.

- Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU