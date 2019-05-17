В Татарстане из-за горящего в подвале мусора помощь спасателей понадобилась 21 человеку

СЕГОДНЯ 10:33 2019-05-17T10:33:24+03:00

Всех их вывели на улицу, а одного пришлось нести на носилках, использовались специальные маски

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16 мая в 23.39 пожарным поступило сообщение о том, что в Зеленодольске в жилом доме №1 по улице Гастелло горит подвал.

На место происшествия первым прибыл дежурный караул ПСЧ-53. На это им понадобилось меньше 5 минут.

Выбежавшие навстречу несколько жильцов объяснили, что в горящем подвале находится стройматериал для проведения капремонта дома – доски, краска и полиэтиленовые трубы.

Дым в итоге заполонил первый и второй подъезд. Пожарные с помощью специальных масок спасли оттуда 21 человек, в том числе одного ребенка и одного жильца на носилках. Всех их выводили по лестничным маршам.

В итоге горящий в подвале мусор потушили только за полночь.

- Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет. Стройматериалы для капремонта дома также не пострадали, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU