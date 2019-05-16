2019-05-16T14:37:28+03:00
Спорт

Курбан Бердыев: Мой контракт действительно обременителен, но я согласен на существенное понижение зарплаты

Тренер объявит о своем решении через две недели
Наиля ГАЛИМОВА
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Курбан Бердыев объявит о решении в конце сезона.Курбан Бердыев объявит о решении в конце сезона.Фото: Наиля ГАЛИМОВА
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На открытой тренировке главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал информацию в СМИ о своём возможном уходе из клуба по окончании сезона. Напомним, что ранее появилась информация об уходе специалиста из клуба, а также о возможном назначении вместо него бывшего тренера «Ротора» Роберта Евдокимова.

- Когда нас приглашали, были поставлены максимальные задачи. Под них приглашались и игроки, и мы [тренерский штаб], в том числе под высокие контракты. Тогда у клуба особых проблем не было, - приводит слова тренера пресс-служба клуба. - Потом случилось то, что случилось - вы знаете. Пришлось идти на оптимизацию всего, особенно заработной платы. Мы, тренерский штаб, понимаем, что наши контракты высоки, и у нас еще год контракта с клубом. Мы согласны на понижение, а я на существенное понижение, потому что мой контракт действительно обременителен. Об этом я уже давно сказал и [генеральному директору клуба] Рустему Сайманову, и одному из руководителей ТАИФа. Поэтому, с точки зрения денег, со стороны тренерского коллектива проблем нет.

Также Курбан Бердыев отметил, что даже с небольшим бюджетом можно добиваться успеха, но при условии сплоченного коллектива. В качестве примеров тренер привёл сегодняшний тульский «Арсенал» и свой опыт работы в «Ростове», где, по его мнению, все были одной семьей.

- Было тяжело с финансами, их вообще не было, но был результат, и самое главное - была очень хорошая атмосфера в клубе. Даже с большим бюджетом можно ничего не добиться, если нет этой обстановки, - сказал наставник казанцев. - Сейчас у нас в клубе все это оставляет желать лучшего, мягко говоря. Поэтому о своем решении мы объявим после «Краснодара».

«Рубин» в следующем туре 20 мая в родных стенах примет махачкалинский "Анжи", а в заключительном туре сыграет с «Краснодаром» в гостях 26 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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