СМИ: В следующем сезоне Курбана Бердыева в «Рубине» может сменить Роберт Евдокимов

16 Май 10:09 2019-05-16T10:28:34+03:00

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В СМИ появилась информация о том, что главный тренер казанского «Рубина» покинет клуб. Как сообщил «Sport24», Курбан Бердыев уйдет по окончании сезона причем по собственному желанию. А по информации «Чемпионата», в качестве замены Бердыева уже рассматривают кандидатуру бывшего главного тренера «Ротора» Роберта Евдокимова.

Отметим, уроженец Нижнекамска Евдокимов работал в «Алнасе», «СОЮЗ-Газпроме», КАМАЗе, «Оренбурге» и «Тоболе». В двух сезонах, 2014/15 и 2015/16, был признан лучшим тренером ФНЛ. Когда он работал в «Оренбурге», то вывел его в РПЛ впервые в истории клуба.

К слову, в сезоне 1989 года Евдокимов провел 38 матчей за казанский «Рубин».

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ИСТОЧНИК KP.RU