Салют на День Победы 2019 в Казани: откуда лучше смотреть

СЕГОДНЯ 18:00 2019-05-08T18:00:51+03:00

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Завершающим аккордом празднования Дня Победы в каждом российском городе становится вечерний салют. В столице Татарстана в этом году на 9 мая его запустят около стадиона «Казань Арена».

Лучше всего салют на День Победы 2019 в городе будет видно на территории около НКЦ «Казань», Кремлевской набережной, площадке у развлекательного комплекса «Ривьера» и с улицы Сибгата Хакима. Напомним, первый залп должны дать в 22.00. Огненное торжество продлится четыре минуты.

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ИСТОЧНИК KP.RU