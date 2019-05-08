День Победы 2019 в Казани: подробная программа мероприятий

Оказалось, что в Татарстане наиболее массово 9 мая отметят именно в Казани. Только в один день здесь запланировано более 120 праздничных мероприятий. «Комсомолка» решила отметить самые значимые из них.

Итак, День Победы в столице Татарстана начнется в 8.00 - на Архангельском и Арском кладбищах пройдет церемония возложения цветов. Далее - в 9.00, церемонию возложения венков и гирлянд воинской славы совершат в парке Победы. К слову, после этого - в 9.15 там состоится открытие памятника труженикам тыла. На протяжении всего дня в парке Победы будут работать тематические площадки и выступать творческие коллективы.

Так, с 10.00 до 11.00 там пройдет фестиваль «Наследники Победы» с участием более чем 600 представителей из 32 регионов России; с 10.00 до 15.00 будут работать детские интерактивные площадки; с 11.00 до 12.00 - праздничный парад юнармейцев и правоохранительных отрядов школьников Казани; с 12.00 до 14.00 - гала-концерт детского фестиваля «Фанфары Победы» (250 участников); с 14.30 до 18.00 будет представлена концертная программа от творческих коллективов района; с 18.00 до 19.00 - программа «Рио Рита - радость Победы», во время которой в парке зазвучат танцевальные мелодии 30 - 40-х годов в исполнении военного духового оркестра.

ПЛОЩАДЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Но главной в этот день в Казани станет площадь Тысячелетия. Именно там пройдет парад в честь Дня Победы. Там также запланировано и проведение театрализованной программы. Все это можно будет увидеть с зеленых трибун - зрителей разместят под стенами Кремля. Прийти лучше заранее - к 9.30, из-за намеченных досмотровых процедур в целях безопасности. Сам же парад начнется в 10.00. По площади маршем пройдут войска Казанского гарнизона, курсанты, учащиеся кадетских классов и члены Юнармии. Всего более двух тысяч человек. Также запланирован и проезд военной техники - танков ИС, ИС-3 и Т-34. Кроме того, 9 мая проедет по площади Тысячелетия и колонна ретроавтомобилей.

Фото: Алина НИЗАМОВА

По завершении парада перед гостями и жителями Казани выступит тысячный сводный хор. Он исполнит песню День Победы. Концертная программа на площади продлится до 13.00. Там в течение дня также будет работать выставка боевой техники: танков, БТР и передвижного Музея стрелкового оружия.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Еще одной самой массовой акцией в столице Татарстана станет марш «Бессмертного полка». Его участникам будут помогать более полутысячи волонтеров. Их поставят на каждом перекрестке по маршруту проведения акции, и к ним можно будет обратиться по любому вопросу. Кроме того, на пересечении улиц также организуют и медпункты.

Итак, «Бессмертный полк» 9 мая в Казани стартует с улицы Карла Маркса в 15.00 (сбор участников и формирование колонны с 13.00 в районе Аграрного университета). Маршрут шествия пролегает по улице Лобачевского, далее по улице Кремлевская по направлению к площади Тысячелетия. Его длина 2,5 километра. При этом маломобильные граждане и пожилые люди смогут присоединиться к шествию в дополнительных местах сбора: Ленинский садик, парк «Черное озеро» и площадка у здания КФУ.

Фото: Алина НИЗАМОВА

СКВЕР ИМЕНИ АКСЕНОВА

Также отметят День Победы и в сквере имени Аксенова. Торжества там начнутся в 11.00. На сцену выйдут ансамбли с песнями и танцами военных лет. Кроме того, в сквере любой желающий сможет попробовать кашу из полевой кухни, а также принять участие в конкурсах. Завершится празднование бесплатным показом фильма «В бой идут одни старики» (кинотеатр «Мир»).

НАБЕРЕЖНАЯ И СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Помимо всего перечисленного, праздновать День Победы в Казани будут и на Кремлевской набережной. Торжества там пройдут с 16.00 до 21.00.

Кому же территориально ближе Советская площадь, там можно посетить тематический концерт «В городском саду играет духовой оркестр». Начало в 17.00.

САЛЮТ

Перед финалом праздника на стадионе «Казань Арена» пройдет концертная программа с участием мастеров искусств и молодежных групп. Начало в 19.00. Кроме того, там в 21.00 запланировано проведение акции караоке «Поющая Казань». Там же у стадиона празднование Дня Победы в столице Татарстана завершится салютом - в 22.00.

Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

КАК ПОГОДКА?

Начиная с 9 мая на Татарстан свое влияние распространит область повышенного давления. По прогнозам республиканского Гидрометцентра, в День Победы осадков не ожидается. Мало того метеорологи пророчат татарстанцам в этот четверг поистине летнюю погоду. Так, максимальная температура воздуха днем ожидается в пределах от +24 до +29 градусов, ветер слабый.

ПЕРЕКРЫТИЕ ДОРОГ

Фото: pixabay.com

Массовые праздники в Казани неизбежно влекут неудобства для автомобилистов в виде перекрытия движение по ряду улиц. Так, в честь Дня Победы в городе ограничения для транспорта начнут вводить уже с 8 мая.

Так, с 18.00 8 мая до 01.00 10 мая нельзя будет проехать по ул. Бондаренко (от пр. Ямашева до ул. Маршала Чуйкова в обоих направлениях); по ул. Волгоградская (от ул. Бондаренко до ул. Короленко в обоих направлениях).

А 9 мая с 16.00 до 23.00 (при необходимости) - по пр. Ямашева (от ул. Мусина до ул. Короленко в обоих направлениях).

Кроме того, с 17.00 8 мая до 08.00 10 мая для транспорта будет недоступна площадь Тысячелетия (в том числе по ул. Баумана, от ул. Профсоюзная до ул. Батурина); ул. Кремлевская набережная; ул. Декабристов (от пл. Тысячелетия до ул. Сибгата Хакима); ул. Декабристов (от ул. Комсомольская до пл. Тысячелетия); ул. Ташаяк (от ул. Московская до пл. Тысячелетия); ул. Право-Булачная (от пл. Тысячелетия до ул. Чернышевского); ул. Лево-Булачная (от пл. Тысячелетия до ул. Чернышевского); проезд между цирком и Центральным стадионом;

Непосредственно 9 мая с 09.00 до 17.00 ограничение на движение транспорта введут на следующих участках: ул. Карла Маркса (от ул. Горького до ул. Лобачевского); ул. Лобачевского (от ул. Большая Красная до ул. Кремлевская); ул. Кремлевская (от ул. Лобачевского до пл. Первого Мая); ул. Толстого (от ул. Большая Красная до ул. Горького); ул. Муштари (от ул. Большая Красная до ул. Горького); ул. Гоголя (от ул. Большая Красная до ул. Горького); ул. Жуковского (от ул. Большая Красная до ул. Горького); ул. Пушкина (от ул. Большая Красная до ул. Горького); ул. Театральная (от ул. Большая Красная до ул. Дзержинского), ул. Профессора Нужина (от ул. Университетская до ул. Пушкина); ул. Университетская (от ул. Кремлевская до ул. Профсоюзная); ул. Кремлевская (от ул. Лобачевского до ул. Университетская); 9 мая с 19.00 до 23.30 (при необходимости) - на ул. Сибгата Хакима (от ул. Декабристов до ул. Абдуллы Бичурина в обоих направлениях).

Также не стоит водителям забывать и то, что вплоть до 11.00 11 мая в Казани запрещен проезд вблизи сквера Асгата Галимзянова. Также до субботы действует ограничение движения и на объездной дороге вокруг стадиона «Казань Арена».

Отметим, что при всем этом в честь празднования Дня Победы в городе с 9 по 12 мая автомобильные парковки будут бесплатными.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Фото: Алина НИЗАМОВА

9 мая наземный общественный транспорт будет ходить по графику выходного дня, но с продлением режима работы до 23.30. Метро же будет перевозить жителей и гостей Казани до полуночи.

При этом с 17.00 8 мая до 21.00 9 мая временно изменятся схемы движения общественного транспорта в следующем порядке:

- в направлении Кремлевской дамбы со стороны центра города следуют:

- автобусные маршруты №№ 15, 29, 75 по ул. Право-Булачная - ул. Астрономическая - ул. Лобачевского - ул. Карла Маркса - ул. Батурина - Кремлевской дамбе, далее по маршрутам;

- автобусные маршруты №№ 6, 35, 37, 47 по ул. Татарстан - ул. Московская - ул. Чернышевского - ул. Лево-Булачная - ул. Астрономическая - ул. Лобачевского - ул. Карла Маркса - ул. Батурина - Кремлевской дамбе, далее по маршрутам;

- автобусный маршрут № 74 по ул. Татарстан - ул. Габдуллы Тукая - ул. Б. Шахиди - ул. Чернышевского - ул. Лево-Булачная - ул. Астрономическая - ул. Лобачевского - ул. Карла Маркса - ул. Батурина - Кремлевской дамбе, далее по маршруту;

В направлении центра города со стороны Кремлевской дамбы следуют:

- автобусные маршруты №№ 15, 29, 75 по ул. Кремлевская набережная - ул. Саид-Галеева - ул. Бурхана Шахиди - ул. Чернышевского - ул. Лево-Булачная, далее по маршрутам;

- автобусные маршруты №№ 6, 35а, 37, 47 по ул. Кремлевская набережная - ул. Саид-Галеева - ул. Бурхана Шахиди - ул. Чернышевского - ул. Московская, далее по маршрутам;

- автобусные маршруты №№ 22, 28а, 89 по ул. Кремлевская набережная - ул. Батурина, далее по маршрутам;

- движение троллейбусного маршрута № 2 «Площадь Габдуллы Тукая - Сибирский тракт (кольцевой)» будет закрыт.

С 17.00 8 мая до 21.00 9 мая автобусные маршруты №№ 6, 10а, 15, 22, 28, 28а, 29, 35, 35а, 37, 47, 54, 63, 74, 75, 89, 91 при закрытии Кремлевской дамбы будут курсировать в следующем порядке.

В направлении Кировской дамбы со стороны центра города следуют:

- автобусные маршруты №№ 15, 29 по ул. Право-Булачная - ул. Чернышевского - ул. Московская - ул. Ташаяк - ул. Саид-Галеева - Кировской дамбе - ул. Несмелова - ул. Краснококшайская - ул. Большая Крыловка - ул. Ленская - пр. Ямашева, далее по маршрутам;

- автобусный маршрут № 75 по ул. Право-Булачная - ул. Чернышевского - ул. Московская - ул. Ташаяк - ул. Саид-Галеева - Кировской дамбе - ул. Несмелова - ул. Краснококшайская - ул. Большая Крыловка - ул. М. Вахитова - ул. Чистопольская, далее по маршруту;

- автобусные маршруты №№ 6, 37, 47 по ул. Татарстан - ул. Московская - ул. Ташаяк - ул. Саид-Галеева - Кировской дамбе - ул. Несмелова - ул. Краснококшайская - ул. Большая Крыловка - ул. Ленская - пр. Ямашева, далее по маршрутам;

- автобусный маршрут № 74 по ул. Татарстан - ул. Г. Тукая - ул. Б. Шахиди - ул. Саид-Галеева - Кировской дамбе - ул. Несмелова - ул. Краснококшайская - ул. Большая Крыловка - ул. М. Вахитова - ул. Чистопольская, далее по маршруту.

В направлении Кировской дамбы со стороны парка имени Горького следуют:

- автобусный маршрут № 10а по ул. Вишневского - ул. Островского - ул. Татарстан - ул. Г. Тукая, далее по маршруту;

- автобусный маршрут № 35 по ул. Вишневского - ул. Островского - ул. Татарстан - ул. Московская - ул. Ташаяк - ул. Саид-Галеева - Кировской дамбе - ул. Несмелова - ул. Краснококшайская - ул. Большая Крыловка - ул. Ленская - пр. Ямашева, далее по маршруту;

- автобусные маршруты №№ 30, 54, 63, 91 по ул. Вишневского - ул. Островского - ул. Татарстан, далее по маршрутам;

В направлении парка имени Горького со стороны Кировской дамбы следуют:

- автобусный маршрут № 10 по ул. Габдуллы Тукая - ул. Татарстан - ул. Островского - ул. Вишневского, далее по маршруту;

- автобусный маршрут № 35а по пр. Ямашева - ул. Ленская - ул. Большая Крыловка - ул. Краснококшайская - ул. Несмелова - Кировская дамба - ул. Саид-Галеева - ул. Ташаяк - ул. Московская - ул. Татарстан - ул. Островского - ул. Вишневского, далее по маршруту;

- в направлении Кремлевской дамбы со стороны ЦПКиО г. Казани на время прохождения «Бессмертного полка».

Также до 13.00 9 мая автобусные маршруты №№ 22, 28, 89 следуют по ул. Карла Маркса - ул. Толстого - ул. Большая Красная - ул. Батурина, далее по маршрутам.

С 13.00 до завершения прохождения «Бессмертного полка» автобусные маршруты №№ 22, 28, 89 следуют по ул. Вишневского - ул. Островского - ул. Право-Булачная - ул. Чернышевского - ул. Московская - ул. Ташаяк - ул. Саид-Галеева - Кировской дамбе - ул. Несмелова - ул. Краснококшайская - ул. Большая Крыловка - ул. Ленская - далее по маршрутам.

Движение троллейбусных маршрутов № 3, 5, 7, 8 планируется временно приостановить.

Помимо всего этого, на время прохождения «Бессмертного полка» в Казани хотят усилить работу метро. Также вечером 9 мая на остановке «Футбольный стадион «Казань Арена»» после праздничного салюта будет дополнительно подано 40 автобусов, которые проследуют:

- в направлении остановки «Ветеринарная академия» для следования в Вахитовский, Приволжский, Советский районы (20 единиц);

- в направлении остановки «Ул. Адоратского» в Авиастроительный, Кировский, Московский, Ново-Савиновский районы - (20 единиц).

В свою очередь в праздник планируют усилить и работу трамвайного маршрута № 5 - до 14 вагонов, а также троллейбусного маршрута № 1 - до 10 единиц.