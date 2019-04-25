30 апреля из-за студенческого марша в честь Дня Победы 2019 в центре Казани перекроют улицы

СЕГОДНЯ 11:33 2019-04-25T11:35:27+03:00

Вместе с учащимися вузов также по городу проедет военная техника и ретроавтомобили

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30 апреля в столице Татарстана в честь Дня Победы 2019 запланирован студенческий марш. По городу строе пройдут более 5 тысяч человек. Вместе с ними двинется также военная техника и ретро автомобили.

Из-за этого в центре Казани перекроют движение транспорта по ряду улиц.

Так, в этот день с 10.00 до 11.05 нельзя будет проехать по улице Кремлевская возле памятника Мусе Джалилю. Там пройдет построение участников марша и возложение цветов.

А с 11.05 до 11.30 ограничение для машин вступит в силу уже по всей улице Кремлевская. Именно в этот момент там студенты пройдут маршем.

В свою очередь с 10.30 до 12.30 перекроют движение и на площадке перед главным зданием КФУ (улица Кремлевская, 18). Там в это время пройдет митинг, посвященный празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

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ИСТОЧНИК KP.RU