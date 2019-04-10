В честь Победы в Великой Отечественной войне 30 апреля студенты пройдут маршем по центру Казани

СЕГОДНЯ 12:09 2019-04-10T12:09:19+03:00

Планируется, что участие в нем примут более 5 тысяч человек

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В честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Казани пройдет студенческая акция.

Так, 30 апреля они пройдут маршем по центру города. Планируется, что участие в нем примут более 5 тысяч человек.

При этом впервые в этом году военную форму примерят на себя и девушки. Для участия в марше им пришлось пройти отбор. Предпочтение отдавалось тем, кто имеет опыт военно-спортивных мероприятий и знакомство со строевой подготовкой. В итоге из 200 претенденток отобрали чуть более 60 студенток.

Итак, акция начнется на площади перед Казанским Кремлем. Там возложат цветы к памятнику Мусе Джалилю. После чего студенты маршем пройдутся по улице до главного здания КФУ. Парадом вместе с ними также проедет военная техника и три ретро-автомобиля

На конечной точке пройдет митинг университетской общественности, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Который закончится возложением цветов к мемориальной доске. По окончании акции все желающие смогут посетить полевую кухню.

ИСТОЧНИК KP.RU