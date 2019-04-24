В Татарстане по факту смерти двухлетнего мальчика, который выпал из окна 4 этажа, возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 18:01 2019-04-24T18:01:30+03:00

В течение 10 суток врачи боролись за жизнь ребенка, но безуспешно

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Выпавший из окна 4 этажа дома в Нижнекамске двухлетний мальчик скончался в больнице 22 апреля.

Напомним, ЧП произошло около 10 дней назад. Все это время врачи боролись за жизнь мальчика, но безуспешно.

По предварительным данным, в тот день маленький Ранель остался без присмотра. Он пододвинул табурет к подоконнику, залез на него и облокотился на москитную сетку. Хрупкая конструкция не выдержала, и ребенок выпал из окна. Все это время дома находилась его мать. Она спала.

Как сообщили «КП-Казань» собственные источники в правоохранительных органах, женщина была пьяна.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU