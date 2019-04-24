В Татарстане по факту смерти двухлетнего мальчика, который выпал из окна 4 этажа, возбудили уголовное дело
Выпавший из окна 4 этажа дома в Нижнекамске двухлетний мальчик скончался в больнице 22 апреля.
Напомним, ЧП произошло около 10 дней назад. Все это время врачи боролись за жизнь мальчика, но безуспешно.
По предварительным данным, в тот день маленький Ранель остался без присмотра. Он пододвинул табурет к подоконнику, залез на него и облокотился на москитную сетку. Хрупкая конструкция не выдержала, и ребенок выпал из окна. Все это время дома находилась его мать. Она спала.
Как сообщили «КП-Казань» собственные источники в правоохранительных органах, женщина была пьяна.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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