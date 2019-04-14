В Нижнекамске врачи спасают двухлетнего мальчика, выпавшего с четвертого этажа
ЧП произошло в пятницу, 12 апреля, в семье, проживающей на четвертом этаже многоэтажного дома на улице Студенческой в Нижнекамске. По предварительным данным, двухлетний мальчик Ранель остался без присмотра, взобрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Хрупкая конструкция не выдержала, и ребенок выпал из окна.
Мальчик получил тяжелые травмы головы, он находится на искусственной вентиляции легких. Сейчас за его жизнь борются врачи - кроме травмы головы, мальчик страдает врожденным заболеванием почек и нуждается в сложной операции.
Как рассказали источники в правоохранительных органах, в момент падения ребенка его мать находилась дома в состоянии алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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