В Нижнекамске врачи спасают двухлетнего мальчика, выпавшего с четвертого этажа

СЕГОДНЯ 14:27 2019-04-14T14:27:24+03:00

За жизнь ребенка борются врачи Фото: Из материалов пресс-службы

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ЧП произошло в пятницу, 12 апреля, в семье, проживающей на четвертом этаже многоэтажного дома на улице Студенческой в Нижнекамске. По предварительным данным, двухлетний мальчик Ранель остался без присмотра, взобрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Хрупкая конструкция не выдержала, и ребенок выпал из окна.

Мальчик получил тяжелые травмы головы, он находится на искусственной вентиляции легких. Сейчас за его жизнь борются врачи - кроме травмы головы, мальчик страдает врожденным заболеванием почек и нуждается в сложной операции.

Как рассказали источники в правоохранительных органах, в момент падения ребенка его мать находилась дома в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU