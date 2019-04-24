В Казни экс-мэр Бугульмы задержан из-за махинаций с фонтанами

Под стражей провел ночь в отделе полиции депутат Госсовета Татарстана Ильдус Касымов. Мужчине припомнили дела 2014-2015 года, когда он был мэром Бугульмы.

По мнению следователей МВД Татарстана, он посодействовал директору одной из фирм в победе в тендере на поставку в город оборудования для фонтанов. За свои услуги Касымов, как полагают следователи, получил вознаграждение в сумме 2,7 миллиона рублей.

Задержали депутата накануне, 22 апреля, в Казани сотрудники МВД Татарстана. К этому времени оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Бугульминскому району уже имели на руках документы, которые подтверждали оперативную информацию.

- По подозрению в получении взятки задержан экс-мэр Бугульмы, - сообщил собственный источник "КП-Казань" в правоохранительных органах. - В эту среду следствие будет ходатайствовать в суде об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.