2019-04-24T11:16:33+03:00
Происшествия

В Казни экс-мэр Бугульмы задержан из-за махинаций с фонтанами

Ныне депутат Госсовета Татарстана Ильдус Касымов подозревается в получении взятки на 2,7 миллиона рублей
Лика ИСАЕВА
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В эту среду следствие будет ходатайствовать в суде об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.В эту среду следствие будет ходатайствовать в суде об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Под стражей провел ночь в отделе полиции депутат Госсовета Татарстана Ильдус Касымов. Мужчине припомнили дела 2014-2015 года, когда он был мэром Бугульмы.

По мнению следователей МВД Татарстана, он посодействовал директору одной из фирм в победе в тендере на поставку в город оборудования для фонтанов. За свои услуги Касымов, как полагают следователи, получил вознаграждение в сумме 2,7 миллиона рублей.

Задержали депутата накануне, 22 апреля, в Казани сотрудники МВД Татарстана. К этому времени оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Бугульминскому району уже имели на руках документы, которые подтверждали оперативную информацию.

- По подозрению в получении взятки задержан экс-мэр Бугульмы, - сообщил собственный источник "КП-Казань" в правоохранительных органах. - В эту среду следствие будет ходатайствовать в суде об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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