Стал известен график работы казанских МФЦ на майские праздники 2019

СЕГОДНЯ 19:28 2019-04-24T19:28:26+03:00

6 и 7 мая они будут принимать посетителей в обычном режиме. Фото: Екатерина СМБАТЯН

В частности, 30 апреля и 8 мая офисы перестанут принимать посетителей на час раньше обычного

Изменить размер текста: A A

Стало известно, как будут работать многофункциональные центры (МФЦ) Казани во время майских праздников 2019.

Так, согласно именного графика в связи с продолжительными выходными, с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая офисы не работают. При этом 6 и 7 мая они будут принимать посетителей в обычном режиме.

Также отмечается, что 30 апреля и 8 мая рабочий день казанских МФЦ сокращен на один час.

А именно: 30 апреля с 8.00 до 17.00 будут работать отделы «Зареченский» (ул.Гагарина, 103), «Ново-Савиновский» (пр.Ямашева, 82), «Московский» (ул.Кулахметова, 25, корпус 1), «Советский» (пр.Победы, 214) и «Южный» (пр.Победы, 100), «Дербышинский» (ул.Главная, 60); с 8.00 до 19.00 будет принимать отдел «Приволжский» (ул.Авангардная, 74).

В свою очередь 8 мая с 8.00 до 17.00 посетителей принимают отделы «Зареченский» (ул.Гагарина, 103), «Ново-Савиновский» (пр.Ямашева, 82), «Московский» (ул.Кулахметова, 25), дополнительный офис Приволжского отдела (ул. В. Кулагина, 1) и «Советский» (пр. Победы, 214). А с 8.00 до 19.00 - в отделах «Южный» (пр. Победы, 100) и «Дербышинский» (ул.Главная, 60).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как во время майских праздников 2019 в Татарстане будут выплачивать и доставлять пенсии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU