Как во время майских праздников 2019 в Татарстане будут выплачивать и доставлять пенсии

СЕГОДНЯ 19:36 2019-04-23T19:36:51+03:00

График в связи с длительными выходными изменен

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УФПС «Татарстан почтасы» - филиал ФГУП «Почта России» сообщает об изменении графика выдачи и доставки пенсии в майские праздники 2019.

Ее выплатят досрочно. Так, тем кому пенсия полагается 4-5 мая, получат ее 2-3 мая; у кого эта дата выпадает на День Победы выплату осуществят 7-8 мая.

В остальные дни пенсию выдадут согласно установленному графику с учетом режима работы отделений почтовой связи.

Доставка ее будет осуществлять также согласно установленному графику с 4 мая, в свою очередь сообщает пресс-служба татарстанского отделения Пенсионного фонда России.

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ИСТОЧНИК KP.RU