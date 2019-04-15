Подследственный экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин смог в 2018 году заработать 1,4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:43 2019-04-15T09:43:32+03:00

Доходы его и его семьи раскрыты, так как бывший банкир еще значится депутатом Госсовета Татарстана

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Пока идет следствие по делам о хищении более 50 миллиардов рублей, его главный фигурант экс-глава рухнувшего Татфонданка Роберт Мусин все равно успевает получать доходы. Данные об этом стали публичным достоянием, так как подследственный еще значится депутатом Госсовета Татарстана на сайте республиканского парламента.

Итак, пока идет следствие и Роберт Мусин находится под домашним арестом, согласно официальным данным, он за 2018 год смог заработать чуть более 1,4 миллиона рублей. При этом у собственности у него находятся 5 земельных участков, мотолодка Terhi, прицеп и садовой дом.

К слову, за предыдущий отчетный период – 2017 год, экс-банкир официально заработал почти 9 миллионов рублей.

Что же касается его супруги – Лидии Мусиной, то за 2018-й она стала не в пример богаче своего мужа. Она заработала почти 17,6 миллиона рублей. Хотя годом ранее эта сумма едва достигала отметки в 4,7 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU