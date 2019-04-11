2019-04-11T17:35:49+03:00
Общество

16 апреля премьер-министр Татарстана встретиться с собственниками аварийного жилья

Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба правительства ТатарстанаФото: пресс-служба правительства Татарстана
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16 апреля состоится встреча премьер-министра Татарстана Алексея Песошина с собственниками аварийного жилья республики. Об этом журналистам на брифинге заявила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Также она отметила, что Совет по развитию гражданского общества и прав человека подтвердил, что при реализации региональной программы расселения закон не нарушался. Однако есть вопросы, которые нужно решить в индивидуальном порядке.

Напомним, ранее аварийщики из Зеленодольска организовывали серию пикетов у здания правительства Татарстана. Протесты начались в то время, когда официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что спецкомиссия по вопросу расселения людей из аварийных домов создана не будет. И это при том, что аварийщикам эта комиссия была обещана в ходе встречи с членом совета по правам человека при Президенте России Наталией Евдокимовой и властями республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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