Аварийщики из Зеленодольска организовали серию пикетов у здания правительства Татарстана

СЕГОДНЯ 14:02 2019-04-05T14:02:40+03:00

Они утверждают, что им отказали в создании обещанной ранее спецкомиссии по вопросу расселения

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В Казани у стен здания правительства Татарстана с плакатами продолжают стоять жители аварийных домов из Зеленодольска. Они, сменяя друг друга, хотят оставаться там как можно дольше. 5 апреля в данном «марафоне» должны принять участие пять человек, сообщает «Казанский репортер».

Известно, что пикеты начались 4 апреля в то время, когда официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что спецкомиссия по вопросу расселения людей из аварийных домов создана не будет.

И это при том, что аварийщикам эта комиссия была обещана в ходе встречи с членом совета по правам человека при Президенте России Наталией Евдокимовой и властями республики. Позицию правительства Галимова объяснила тем, что в регионе уже имеется рабочая группа.

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ИСТОЧНИК KP.RU