Жители Казани попросили перенести общегородской субботник из-за Пасхи 2019
Общегородской субботник пройдет в Казани на следующей недели – 20 апреля. Хотя ранее он был намечен на 27 апреля.
Дело в том, что поступили многочисленные обращения от жителей столицы Татарстана провести уборку пораньше.
В итоге от традиции проводить весенний субботник в последних числах апреля решили отказаться. Так, как в этот раз горожане попросили это время предоставить им для подготовки и празднованию Пасхи 2019.
В Исполкоме Казани пошли навстречу. Тем более и погода позволяет приступить к уборке города раньше намеченного.
Напомним, что в этот раз, по планам чиновников, в общегородском субботнике должны принять участие не менее 200 тысяч местных жителей, которым в помощь выделят около 4 тысяч единиц спецтехники.
Традиционно в приоритете - очистка парков, скверов, лесополос и прибрежных зон. Особое внимание в этот раз хотят также уделить территориям промышленных предприятий, гаражных кооперативов, зданий и сооружений объектов торговли, культуры, спорта, сети автозаправочных станций.
ИСТОЧНИК KP.RU