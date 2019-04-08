2019-04-08T16:15:48+03:00
Общество

Жители Казани попросили перенести общегородской субботник из-за Пасхи 2019

Уборка в столице Татарстана после зимы пройдет раньше на неделю
Олег ЛУГОВОЙ
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По планам чиновников, в общегородском субботнике должны принять участие не менее 200 тысяч местных жителей.По планам чиновников, в общегородском субботнике должны принять участие не менее 200 тысяч местных жителей.Фото: Ольга Крыльцова
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Общегородской субботник пройдет в Казани на следующей недели – 20 апреля. Хотя ранее он был намечен на 27 апреля.

Дело в том, что поступили многочисленные обращения от жителей столицы Татарстана провести уборку пораньше.

В итоге от традиции проводить весенний субботник в последних числах апреля решили отказаться. Так, как в этот раз горожане попросили это время предоставить им для подготовки и празднованию Пасхи 2019.

В Исполкоме Казани пошли навстречу. Тем более и погода позволяет приступить к уборке города раньше намеченного.

Напомним, что в этот раз, по планам чиновников, в общегородском субботнике должны принять участие не менее 200 тысяч местных жителей, которым в помощь выделят около 4 тысяч единиц спецтехники.

Традиционно в приоритете - очистка парков, скверов, лесополос и прибрежных зон. Особое внимание в этот раз хотят также уделить территориям промышленных предприятий, гаражных кооперативов, зданий и сооружений объектов торговли, культуры, спорта, сети автозаправочных станций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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