В Казани общегородской субботник состоится 27 апреля
Об этом рассказали в мэрии Казани
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Уже с понедельника, 1 апреля, столица Татарстана окажется в самом эпицентре саночистки города, об этом рассказал замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев. Он рассказал, что до 31 мая предстоит привести в порядок всю улино-дорожную сеть на общей площади 21 миллион квадратных километров. Мероприятия по очистке города пройдут на протяжении двух месяцев.
Общегородской субботник пройдет 27 апреля. По планам мэрии, в нем примут участие не менее 200 тысяч жителей города, более 4 тысяч предприятий и организаций города. На помощь придут около 4 тысяч спецтехники.
ИСТОЧНИК KP.RU