В Казани накажут реконструкторов дома, где на мужчину и 2-летнего ребенка обрушился снег

СЕГОДНЯ 10:27 2019-03-23T10:27:25+03:00

Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана

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Падение снега с крыши дома на улице Жуковского в Казани произошло 21 марта. Под завалами оказались 59-летний мужчина и его двухлетний внук. Оба доставлены в больницы.

- Состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести. У мальчика травматических повреждений нет, - сообщили в мэрии Казани.

Проверки по факту ЧП проводят прокуратура и СУ СКР Татарстана, свою проверку организовали и в исполкоме столицы Татарстана. На данный момент установлено, что собственником объекта является «Сити Эстейт». «Дом Колодкиной Л.А.» включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России.

Работы по реконструкции объекта начались в конце 2017 года. Генеральный подрядчик и производитель работ - «Теплоника-М».

- Комиссия Исполкома изучает обстоятельства произошедшего и проводит проверку в части нормативного содержания здания, - сообщили в мэрии. - Ответственные лица, допустившие обрушение снега на реконструируемом объекте «Дом Колодкиной Л.А.», понесут соответствующее наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU