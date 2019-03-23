В Казани накажут реконструкторов дома, где на мужчину и 2-летнего ребенка обрушился снег
Падение снега с крыши дома на улице Жуковского в Казани произошло 21 марта. Под завалами оказались 59-летний мужчина и его двухлетний внук. Оба доставлены в больницы.
- Состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести. У мальчика травматических повреждений нет, - сообщили в мэрии Казани.
Проверки по факту ЧП проводят прокуратура и СУ СКР Татарстана, свою проверку организовали и в исполкоме столицы Татарстана. На данный момент установлено, что собственником объекта является «Сити Эстейт». «Дом Колодкиной Л.А.» включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России.
Работы по реконструкции объекта начались в конце 2017 года. Генеральный подрядчик и производитель работ - «Теплоника-М».
- Комиссия Исполкома изучает обстоятельства произошедшего и проводит проверку в части нормативного содержания здания, - сообщили в мэрии. - Ответственные лица, допустившие обрушение снега на реконструируемом объекте «Дом Колодкиной Л.А.», понесут соответствующее наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU
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