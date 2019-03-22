2019-03-22T10:07:03+03:00
Происшествия

В Казани снег с крыши реставрируемого здания упал на головы деда и его 2-летнего внука

По данному факту проводится доследственная проверка в СУ СКР Татарстана
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
На месте ЧП работали все экстренные службы городаНа месте ЧП работали все экстренные службы городаФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

В Казани сразу несколько ведомств разбирается в причине травмирования двухлетнего мальчика и его 59-летнего деда. Все произошло в 19.06 в четверг, 21 марта, на улице Жуковского. Дом №12 - на реконструкции, и для безопасности прохожих был сооружен тоннель с крышей - к забору, ограждавшему стройку, приделали кровлю, чтобы им на голову не могли упасть предметы в ходе строительных работ. Крыша этого тоннеля была сооружена из листов оцинкованного железа, и когда снег с кровли дома упал на нее, то листы разошлись в месте стыков, и снежная масса погребла под собой прохожих.

Вот такие снежные глыбы упали на голову прохожим Фото: МЧС Татарстана

Вот такие снежные глыбы упали на голову прохожимФото: МЧС Татарстана

На помощь им немедленно бросились очевидцы, кто-то сразу начал вызвать "скорую" и сотрудников МЧС. Мальчика извлекли еще до приезда спасателей и скорой свидетели происшествия, но мужчину извлекать поостереглись - он жаловался на боли в позвоночнике. Прибывшие спасатели освободили ноги лежащего мужчины от снега и строительных конструкций, с осторожностью извлекли его из-под завалов и транспортировали на жёстких носилках до машины "скорой помощи".

Мужчину увезли с травмой головы в больницу Фото: МЧС Татарстана

Мужчину увезли с травмой головы в больницуФото: МЧС Татарстана

Затем выставили на месте происшествия предупреждающее ограждение.

Пострадавшие были госпитализированы с предварительными диагнозами "закрытая травма черепа". Ребенок находится в ДРКБ, взрослый - в БСМП.

Прокуратура Вахитовского района города Казани проводит проверку в связи с инцидентом. К этому времени уже установили, что в здании ведутся реставрационные работы. Для дачи объяснений в прокуратуры пригласили руководителя организации-собственника объекта.

На месте происшествия Фото: МЧС Татарстана

На месте происшествияФото: МЧС Татарстана

- По результатам проверки его действиям либо бездействию будет дана правовая оценка на предмет соблюдения требований законодательства о предотвращении чрезвычайных ситуаций и защите населения от снежных сходов с крыш, - заявили в пресс-службе надзорного ведомства. - При наличии оснований будут приняты предусмотренные законом меры прокурорского реагирования.

Взял под свой контроль ЧП и следственный комитет Татарстана: уже проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Новую школу у ЖК «Соловьиная роща» в Казани планируют сдать до начала нового учебного года
Тимур Бекмамбетов выпустит фильм о легендарном летчике Михаиле Девятаеве с Данилой Козловским в главной роли
В результате столкновения грузовика и маршрутки в Ульяновской области погибли три человека
Прокуратура Набережных Челнов внесла представление в адрес военкома
Пугающие технологии, которые сделали мир лучше
В Йошкар-Оле перевернулся снегоболотоход, водитель в больнице
Локетт, Сергеев и Шелекето смогут сыграть за УНИКС в ответном матче полуфинала Кубка Европы против "Валенсии"
Татарстан заинтересован в сотрудничестве с французской компанией Airbus Helicopters
В Чувашии из-за неосторожности сторожа сгорел магазин ритуальных услуг
Мэрия Казани разыграет шесть мест возле городских кладбищ
На ремонт аэропорта в Йошкар-Оле направят порядка 12 миллионов рублей
В Казани разыскивают иномарку, сбившую пенсионерку на парковке торгового центра
В Набережных Челнах росгвардейцы задержали мужчину, ранившего ножом несовершеннолетнего
Главный бухгалтер министерства спорта Чувашии во время отпуска пользовалась сотовой связью за счет бюджета республики
В Чебоксарах проходит голосование за имя утенка - талисмана 550-летия города
В Казани пенсионер за рулем иномарки сбил на "зебре" 81-летнюю женщину