В Казани снег с крыши реставрируемого здания упал на головы деда и его 2-летнего внука

В Казани сразу несколько ведомств разбирается в причине травмирования двухлетнего мальчика и его 59-летнего деда. Все произошло в 19.06 в четверг, 21 марта, на улице Жуковского. Дом №12 - на реконструкции, и для безопасности прохожих был сооружен тоннель с крышей - к забору, ограждавшему стройку, приделали кровлю, чтобы им на голову не могли упасть предметы в ходе строительных работ. Крыша этого тоннеля была сооружена из листов оцинкованного железа, и когда снег с кровли дома упал на нее, то листы разошлись в месте стыков, и снежная масса погребла под собой прохожих.

Вот такие снежные глыбы упали на голову прохожимФото: МЧС Татарстана

На помощь им немедленно бросились очевидцы, кто-то сразу начал вызвать "скорую" и сотрудников МЧС. Мальчика извлекли еще до приезда спасателей и скорой свидетели происшествия, но мужчину извлекать поостереглись - он жаловался на боли в позвоночнике. Прибывшие спасатели освободили ноги лежащего мужчины от снега и строительных конструкций, с осторожностью извлекли его из-под завалов и транспортировали на жёстких носилках до машины "скорой помощи".

Мужчину увезли с травмой головы в больницуФото: МЧС Татарстана

Затем выставили на месте происшествия предупреждающее ограждение.

Пострадавшие были госпитализированы с предварительными диагнозами "закрытая травма черепа". Ребенок находится в ДРКБ, взрослый - в БСМП.

Прокуратура Вахитовского района города Казани проводит проверку в связи с инцидентом. К этому времени уже установили, что в здании ведутся реставрационные работы. Для дачи объяснений в прокуратуры пригласили руководителя организации-собственника объекта.

На месте происшествияФото: МЧС Татарстана

- По результатам проверки его действиям либо бездействию будет дана правовая оценка на предмет соблюдения требований законодательства о предотвращении чрезвычайных ситуаций и защите населения от снежных сходов с крыш, - заявили в пресс-службе надзорного ведомства. - При наличии оснований будут приняты предусмотренные законом меры прокурорского реагирования.

Взял под свой контроль ЧП и следственный комитет Татарстана: уже проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.