В Казани отменили комиссию за покупку билетов на спектакли и культурные мероприятия

СЕГОДНЯ 16:03 2019-03-21T16:03:19+03:00

В преддверии недели театра МТС отменила наценку на покупку театральных и концертных билетов в своих дочерних компаниях.

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В преддверии недели театра МТС отменила наценку на покупку театральных и концертных билетов в своих дочерних компаниях – сервисах Ticketland и Ponominalu.ru и, таким образом, снизили их стоимость.

Впервые на рынке электронных продаж билеты будут доступны без дополнительных сервисных сборов, по фактическому номиналу. Билеты доступны на порталах Ticketland и Ponominalu, в приложении Мой МТС. В результате стоимость билетов для конечных потребителей снизится в среднем на 10%.

В Казани без наценки можно купить билеты в большинство театров города, в частности, в ТГАТ имени Г. Камала, ГТДиК имени К.Тинчурина, Театр имени В.И. Качалова, Казанский ТЮЗ, Театр имени Габдуллы Кариева, на иммерсивный спектакль – «Анна Каренина».

Также МТС запускает продажи билетов без сервисного сбора более чем в 14 салонах собственной розничной сети в Татарстане, включая Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Елабугу, Альметьевск, Лениногорск, Буинск, Кукмор, Нурлат, Агрыз. Это будет актуально для зрителей, кто привык покупать билеты в кассах или для жителей из районов, которые заранее смогут купить билеты на любимые спектакли в Казани. В перспективе программа может быть расширена на другие субъекты РФ.

В компании отмечают, что возможность выбрать и приобрести без дополнительных комиссий нужный билет на любое мероприятие как в онлайн-формате, так и в крупнейшей непродовольственной розничной сети в стране делает более комфортной организацию досуга для жителей и гостей Татарстана.

СПРАВКА

В феврале 2018 года МТС сообщила о приобретении двух ведущих российских билетных операторов на рынке культурно-развлекательных мероприятий: 100% в ООО «МДТЗК» (бренд Ticketland.ru) и 78,2% долю в компании Cubichall – 100% владельце ООО «Культурная служба» (бренд «Пономиналу.ру»). Компании были оценены в 3,25 млрд рублей и 495 млн рублей, соответственно.

Ticketland.ru – один из крупнейших билетных операторов России в сегментах спектаклей, концертов, мюзиклов, фестивалей, классической музыки, спорта, цирковых представлений, мероприятий для детей, а также один из российских лидеров по продажам билетов в театры. Компания располагает самой большой билетной сетью в Москве и каналами онлайн-продаж через сайт и мобильное приложение. «Пономиналу.ру» входит в первую пятерку игроков билетного рынка культурно-массовых мероприятий в России, занимает лидирующие позиции по продажам билетов на концерты.

ИСТОЧНИК KP.RU