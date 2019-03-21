В Казани еще одного сотрудника МУП «Ритуал» будут судить за мошенничество
В Казани очередного сотрудника МУП «Ритуал» готовы отправить под суд. 26-летнего мужчину обвиняют в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.
Как следует из материалов уголовного дела, с января по декабрь 2015 года фигурант дела, будучи агентом ритуально-похоронного обслуживания населения МУП «Ритуал», обманул и похитил деньги у 13 людей свыше 325 тысяч рублей.
По версии следствия, он специально завышал для близких и родных усопших стоимость услуг по погребению.
- Свою вину мужчина не признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
Напомним, до этого сообщалось о другом сотруднике МУП «Ритуал», которого будут судить по тому же обвинению. Согласно материалам уголовного дела, причиненный им ущерб оценили в 260 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU