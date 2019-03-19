В Казани сотрудника МУП «Ритуал» будут судить за обман родственников усопших
Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину – в этом в Казани обвиняют 25-летнего сотрудника МУП «Ритуал».
Как следует из материалов уголовного дела, с мая по декабрь 2015 года, работая агентом ритуально-похоронного обслуживания населения, обвиняемый обманул и похитил деньги у девяти родных усопших 260 тысяч рублей.
По версии следствия, для этого он специально завышал стоимость услуг по погребению.
- Свою вину мужчина не признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование завершено и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU