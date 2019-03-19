2019-03-19T15:42:52+03:00
Происшествия

В Казани сотрудника МУП «Ритуал» будут судить за обман родственников усопших

Мужчина свою вину в мошенничестве так и не признал
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину – в этом в Казани обвиняют 25-летнего сотрудника МУП «Ритуал».

Как следует из материалов уголовного дела, с мая по декабрь 2015 года, работая агентом ритуально-похоронного обслуживания населения, обвиняемый обманул и похитил деньги у девяти родных усопших 260 тысяч рублей.

По версии следствия, для этого он специально завышал стоимость услуг по погребению.

- Свою вину мужчина не признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование завершено и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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