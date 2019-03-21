В Татарстане с глубины 80 метров добывают источник тонуса и здоровья

СЕГОДНЯ 14:04 2019-03-21T14:04:31+03:00

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Вода - это второй после воздуха важный элемент в жизни человека. Поэтому важно, чтобы в организм поступала только вода хорошего качества, проверенная, полезная и вкусная.

Современные люди не прислушиваются к сигналам собственного организма, ведь даже обычную жажду зачастую принимают за чувство голода или недуг. Поэтому рецепт здоровья простой: чувствуете неладное - выпейте большой стакан воды.

Ее ценность определяют микро- и макроэлементы. Всего около 50 веществ. Для человека существует определенная физиологическая норма по количеству и составу растворенных в воде минеральных солей. С питьевой водой человек может получить до 20% суточной дозы кальция, до 25% магния, до 50 - 80% фтора, до 50% йода.

А лучшая вода - та, к которой человек и технологии еще не успели приложить много усилий. Лучше если вода добыта из артезианских источников края, где вы проживаете не менее нескольких лет. Ведь микроэлементы такой воды наиболее идеально подходят химическому составу вашего организма.

Артезианская вода сама по себе находится на глубине, где нет бактерий и вредных веществ. Поэтому вода из природного источника «Святая чаша» - чистая, мягкая и содержит важный для организма кислород. Эта вода имеет полноценный сбалансированный состав, содержит полезные минералы, макро- и микроэлементы, дополнительно обогащена кислородом. Подходит для ежедневного употребления.

Согласно лабораторным исследованиям, вода «Святая Чаша» имеет полноценный природный состав, содержит полезные минералы, микро- и макроэлементы и полностью отвечает требованиям санитарных правил и норм (СанПиН).

Кристально чистая вода «Святая Чаша» идеально подходит для ежедневного употребления. Она не перегружает организм и восстанавливает кислотно-щелочной баланс. С ее помощью нормализуется обмен веществ, выводятся шлаки и токсины, укрепляется иммунитет и жизненный тонус.

Вода «Святая Чаша» имеет полноценный сбалансированный состав и добывается из артезианской скважины глубиной более 80 метров. Главное, что с момента сбора воды до того, как она попадет на ваш стол, в ней не поменяют химический состав и не добавят ничего, что испортило бы ее вкус или природные свойства.

А главное - регулярное потребление насыщенной кислородом воды способствует вашему омоложению, обновлению клеток тканей, снятию усталости, укреплению иммунитета, активации обмена веществ и повышению работоспособности.

Доставляется вода в емкостях 0,33, 0,45, 1,45 и 18,9 литра. Вода «Святая Чаша» имеет зеленую этикетку, которая подтверждает, что это вода высшей категории, предназначенная для питья без кипячения. Это помогает сохранить ее полезные свойства для вас и ваших близких.

ИСТОЧНИК KP.RU