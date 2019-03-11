2019-03-11T18:02:17+03:00
Общество

Часть нового казанского зоопарка «Река Замбези» откроют в ближайшее время

Президент Татарстана отметил, что все строительные работы там уже завершены
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас решается вопрос покупки животныхСейчас решается вопрос покупки животныхФото: Рамиль ГАЛИ
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Стало известно, что в ближайшее время в Казани откроется часть долгожданного зоопарка «Река Замбези». На данный момент там завершены все строительные работы и решается вопрос покупки животных. Об этом официально заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Глава республики заметил, что в приобретении питомцев для зоопарка участвуют много спонсоров.

Отметим, что «Реку Замбези» с 11 вольерами и 7 искусственными водоемами строят на берегу озера Кабан с 2015 года.

В новый зоопарк переедет и тигренок Луна, который в Набережных Челнах был изъят полицейскими вместе с наркотиками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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