Часть нового казанского зоопарка «Река Замбези» откроют в ближайшее время
Стало известно, что в ближайшее время в Казани откроется часть долгожданного зоопарка «Река Замбези». На данный момент там завершены все строительные работы и решается вопрос покупки животных. Об этом официально заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Глава республики заметил, что в приобретении питомцев для зоопарка участвуют много спонсоров.
Отметим, что «Реку Замбези» с 11 вольерами и 7 искусственными водоемами строят на берегу озера Кабан с 2015 года.
В новый зоопарк переедет и тигренок Луна, который в Набережных Челнах был изъят полицейскими вместе с наркотиками.
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ИСТОЧНИК KP.RU