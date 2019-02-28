"Будущая звезда зооботсада": президент Татарстана опубликовал видео с тигренком, которого изъяли вместе с наркотиками

Скитания трехмесячного тигренка по имени Луна завершились в зооботаническом саду Казани. Напомним, животное было изъято вместе с наркотиками и передано в один из местных отделов полиции.

После, маленького хищника перевезли в зоопарк при конно-спортивной школе "Тулпар", где он находился несколько недель. А накануне, 27 февраля, стало известно, что глава Татарстана Рустам Минниханов распорядился организовать переезд Луны в Казань.

После того, как животное прибыло в зооботсад столицы республики, глава региона в соцсетях опубликовал видео, на котором Луна осматривает свое новое место жительство. Однако, судя по кадрам съемка проходила в оранжерее зоопарка, а не в вольере, в которых обычно живут хищники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/694598" frameborder="0"></iframe> Президент Татарстана опубликовал видео с тигренком, которого изъяли вместе с наркотиками.

И казалось бы, трудный путь тигренка, который никогда не имел контакта с дикой природой, окончен и впереди его ждет забота и тепло. Однако жители Татарстана решили иначе и вовсе не оценили нового дома Луны.

- Одни слезы и жалость вызывает Казанский зоопарк и цирк! Животные должны находиться либо на воле, на своей территории, либо в самых лучших зоопарках, которые огромные по своим размерам! У нас за ними не ухаживают! - считает интернет-пользователь dilyarashameeva.

- В Ижевске есть зоопарк, а в Казани зверинец, - констатирует evgeniiizibekov.

- Жалко тигра, у нас ужасный зоопарк, - пишет djas_8.

- Один раз была в Казанском зоопарке и ушла от туда чуть ли не со слезами на глазах. Это "хоспис" для животных и отдав туда этого милого тигрёнка, можно ли это назвать помощью? Отдали умирать его туда? - спрашивает dariaroman_ova.

Были среди комментаторов видео и те, кто решил уточнить у президента Татарстана, когда же в городе откроется новый зоопарк. А часть более позитивно настроенных подписчиков Минниханова отметила красоту Луны и даже назвала ее "будущей звездой зооботсада".