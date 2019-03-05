ФСБ Татарстана: террористический пропагандист, желавший воевать в Сирии, будет отправлен в колонию на 11 лет
ФСБ Татарстана совместно с республиканским МВД пресекла преступную деятельность жителя Челябинской области Жумабаева Д.Х. В его отношении было возбуждено уголовное дело за участие и содействие деятельности террористической организации.
Так, Жумабаев под вымышленным именем в популярной соцсети активно пропагандировал Исламское государство* и оправдывал его теракты.
Кроме того, регулярно общаясь через мессенджер с действующими террористической организации Катиба Имам аль-Бухари*, входящей в состав Исламского государства*, Жумабаев обсуждал способы убийства сотрудников правоохранительных органов ради их табельного оружия. Впоследствии мужчина собирался перебраться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов.
Приговор Приволжского окружного военного суда в отношении Жумабаева вступил в силу, и он отправится в колонию строгого режима на 11 лет, сообщает ФСБ Татарстана.
*запрещенная в России международная террористическая организация
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ИСТОЧНИК KP.RU