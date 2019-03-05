Жителя Татарстана, пойманного на границе с Сирией, приговорили к 9 годам колонии
Жителя Лениногорска 29-летнего Рината Зиятдинова обвиняли по уголовной статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».
В 2016 году уже ранее судимый мужчина покинул Россию, чтобы вступить в ряды ИГИЛ* в Сирии. Когда стало об этом известно, Зиятдинова объявили в международный розыск.
Как потом рассказал правоохранителям сам татарстанец, ислам он принял еще в 2014 году. Тогда и стал интересоваться интернет-ресурсам ИГИЛ*. Вскоре Зиятдинов решил присоединиться к «вооруженному джихаду». Для начала выехал в Турцию.
Там он договорился с представителями ИГИЛ* о его переправки в Сирию. Но в ноябре 2018 года служба безопасности Турции задержала его за нарушение миграционного законодательства. Когда его депортировали обратно в Россию его уже поджидали местные правоохранители. Зиятдинова задержали в одном из московских аэропортов и взяли под стражу.
5 марта за попытку вступить в ряды ИГИЛ* суд приговорил татарстанца к 9 годам колонии строгого режима.
* запрещенная в России международная террористическая организация
ИСТОЧНИК KP.RU