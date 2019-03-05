Жителя Татарстана, пойманного на границе с Сирией, приговорили к 9 годам колонии

СЕГОДНЯ 17:44 2019-03-05T17:44:29+03:00

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Жителя Лениногорска 29-летнего Рината Зиятдинова обвиняли по уголовной статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

В 2016 году уже ранее судимый мужчина покинул Россию, чтобы вступить в ряды ИГИЛ* в Сирии. Когда стало об этом известно, Зиятдинова объявили в международный розыск.

Как потом рассказал правоохранителям сам татарстанец, ислам он принял еще в 2014 году. Тогда и стал интересоваться интернет-ресурсам ИГИЛ*. Вскоре Зиятдинов решил присоединиться к «вооруженному джихаду». Для начала выехал в Турцию.

Там он договорился с представителями ИГИЛ* о его переправки в Сирию. Но в ноябре 2018 года служба безопасности Турции задержала его за нарушение миграционного законодательства. Когда его депортировали обратно в Россию его уже поджидали местные правоохранители. Зиятдинова задержали в одном из московских аэропортов и взяли под стражу.

5 марта за попытку вступить в ряды ИГИЛ* суд приговорил татарстанца к 9 годам колонии строгого режима.

* запрещенная в России международная террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU