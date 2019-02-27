Красавицы-фигуристки из Татарстана: Ради них точно стоит смотреть Универсиаду-2019

Когда говорим о фигурном катании, то в первую очередь на ум приходит одиночное или парное. Однако есть и еще один вид программы - синхронное катание. В Олимпийскую программу данный вид спорта не входит, хотя и зря, по антуражу и эффектности синхронисты на льду не уступят ни одиночникам, ни парам.

Впрочем, фигуристам-синхроннистам есть где выступать. Чемпионаты разных уровней проводятся регулярно. Кроме того, синхронное катание включено в программу Универсиады. Это, конечно, не Олимпиада, но тоже всемирные игры.

Очередные студенческие сорвенования стартуют уже в ближайшую субботу, 2 марта, в Красноярске. Синхронное катание есть в программе соревнований. Причем именно за выступлением синхронистов жителям Татарстана следует следить наиболее пристально.

Фото: официальная группа команды "Татарстан".

За награды Универсиады будет бороться целая команда из Татарстана в составе 18 человек. Это Мадина Асророва, Татьяна Белозерцева, Венера Диярова, Анна Максимова, Аделина Садыкова, Дарья Бусыгина, Диляра Зарипова, Луиза Муртазина, Рената Хузина, Юлия Зобнина, Эльвина Кабирова, Диана Павлова, Арина Пашина, Адиля Шарафиева, Кирилл Егошин, Дарья Кияшева, Мария Сарматина и Софья Файзуллина.

Фото: официальная группа команды "Татарстан".

Возможно, что о существовании команды "Татарстан" по синхронному фигурному катанию знают не многие. Однако такая команда есть. Более того, на счету татарстанских фигуристов участия во многих крупных российских и международных соревнованиях и, что немаловажно, победы на них.

Фото: официальная группа команды "Татарстан".

В частности, в этом году на счету "Татарстана" уже есть яркая победа на Zagreb Snowflakes 2019.

- К сожалению, получилось не все, что нам хотелось бы показать. Но в спорте бывают разные ситуации. Мы искренне благодарим наших болельщиков за поддержу и теплые слова. Мы будем усердно работать, исправлять неточности и радовать вас чистыми прокатами, - прокомментировали спортсмены победу в соцсетях.

Фото: официальная группа команды "Татарстан".

За командой действительно стоит следить. Достаточно только взглянуть на девушек-фигуристок. "Комсомолка" решила поближе познакомить читателей с участницами команды, чтобы татарстанцы, что называется, знали героев, а вернее героинь, в лицо.

Капитан команды - Анна Максимова. Фото: личный архив героя публикации.

Диляра Зарипова. Фото: личный архив героя публикации.

Дарья Кияшева. Фото: личный архив героя публикации.

Адиля Шарафиева. Фото: личный архив героя публикации.

Аделина Садыкова. Фото: личный архив героя публикации.

Юлия Зобнина. Фото: личный архив героя публикации.

Дарья Бусыгина. Фото: личный архив героя публикации.

Рената Хузина. Фото: личный архив героя публикации.

Мадина Асророва. Фото: личный архив героя публикации.