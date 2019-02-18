2019-02-18T14:31:11+03:00
Экономика

ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов более чем на треть, объём портфеля инвестиционных продуктов вырос в два раза

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Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель департамента Private Banking ВТБ, провел встречу с VIP-клиентами банка в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, где подвел итоги работы в 2018 г.

В прошлом году ВТБ Private Banking нарастил портфель средств клиентов на 38%, до 1,8 трлн рублей. Опережающими темпами росли вложения VIP клиентов в инвестиционные продукты - более 92% с начала года. Общий объем превысил 430 млрд рублей.

Наиболее популярными у клиентов стали облигации, акции компаний, регулярно выплачивающих дивиденды, структурные продукты с защитой капитала. Клиенты активно использовали стратегии индивидуального доверительного управления и услуги персонального финансового консультирования (advisory).

По сравнению с началом 2018 года в Private Banking ВТБ доля валютных инструментов в портфеле выросла с 53% до 59%.

«Одним из ключевых проектов минувшего года стало объединение розничного и корпоративного блока группы ВТБ. Синергия позволила ВТБ показать темпы роста в бизнесе Private Banking более чем в два раза опережающие не только рынок и плановые показатели, но и собственный результат 2017 года, - заявил в ходе мероприятия Дмитрий Брейтенбихер. - Мы просто удовлетворяем потребности наших клиентов, а прибыль и опережающие темпы роста - это своего рода побочный продукт, выработку которого невозможно предотвратить».

ИСТОЧНИК KP.RU

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