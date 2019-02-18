"Зенит" всухую обыграл "Локомотив"

СЕГОДНЯ 10:32 2019-02-18T10:32:13+03:00

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Казанский "Зенит" после неудачи в поединке с "Факелом" принимал на своей площадке новосибирский "Локомотив". "Железнодорожники" в этом сезоне выступают не ровно, располагаясь лишь на 6 месте в турнирной таблице.

В первой партии на площадке шла примерно равная борьба. Все решалось в концовке, которая осталась за хозяевами площадки - 25:22. Во втором сете казанцы сразу же ушли в отрыв на 6 очков. Волейболисты "Локомотива" пустились в погоню и смогли сократить разрыв до 2 очков, но ближе подобраться не смогли. Концовка вновь осталась за "Зенитом" - 25:21. В третьей партии борьбы не получилось. Казанцы выиграли сет 25:20, а вместе с ним и матч - 3:0.

Отметим, что для "Зенита" эта победа над "Локомотивом" стала 15 подряд. Последний раз "железнодорожники смогли обыграть казанцев 9 ноября 2014 года.

Самым результативным в составе "Зенита" стал Максим Михайлов, набравший 17 очков. Прошедшие "пытку" песнями Бузовой и Крида Нгапет и Андерсон добавили 13 и 11 очков соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU