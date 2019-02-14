«Ростелеком» придал новый импульс УЦН: сотовая связь с доставкой в сёла

СЕГОДНЯ 15:59 2019-02-14T16:00:35+03:00

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«Ростелеком» как инфраструктурный оператор начал оказывать в Поволжье услугу «Сеть как сервис» (NaaS – Network as a Service). Компания предлагает мобильным операторам инфраструктурные и технические решения для покрытия сотовой связью малых населенных пунктов и прилегающих к ним автотрасс. Для обеспечения сёл связью используются собственные оптические сети «Ростелекома», в том числе построенные в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства (УЦН).

Проект реализован в сотрудничестве с компанией «Мегафон» в селах Большой Кувай, Малая Хомутерь, Акшуат, Бахтеевка и Кротково Ульяновской области. Свыше 3,5 тысяч жителей малых населенных пунктов, удаленных от регионального центра, получили качественную мобильную связь третьего поколения 3G.

Дмитрий Проскура, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Волга» компании «Ростелеком»:

«Разветвленная оптическая инфраструктура «Ростелекома» охватывает не только крупные и небольшие города, но и удаленные от региональных центров поселения и дает возможность в партнерстве с операторами связи решать проблему цифровизации сёл и деревень. При этом мы не просто обеспечиваем транзит сигнала из одной точки в другую, мы решаем полный цикл задач: от проектирования, строительства, пуско-наладки до технического обслуживания объектов связи, оказывая услугу по принципу сервисной модели под ключ. В этом году планируем вовлечь всех операторов Big-4 и запустить сервис в других регионах ПФО».

Сервис NaaS базируется на технологии aDAS (Active Distributed Antenna System – активная распределенная антенная система). Особенность системы – возможность доставки сигнала в населенные пункты, находящиеся в 20 км от действующих базовых станций мобильных операторов.

- Для обеспечения населенных пунктов сотовой связью мы используем собственные антенно-мачтовые сооружения высотой до 26 метров или построенные по проекту УЦН девятиметровые опоры. В зависимости от высоты достигается уверенное покрытие в радиусе от одного до трех километров. Этого более чем достаточно, чтобы покрыть сетью не только поселок, но и прилегающие к нему автотрассы. Более того, антенная система способна поддерживать работу всех существующих стандартов связи – 2G, 3G, 4G, – пояснил директор департамента по работе с операторами связи макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Андрей Меньков.

По проекту в Ульяновкой области используются опоры двойного назначения. Они могут применяться не только для подвеса антенного оборудования, но и для размещения других элементов, например, фонарей уличного освещения. В Акшуате Барышского района Ульяновской области установленная опора будет служить и для передачи сигнала сотовой связи, и для освещения центральной части села.

Фото: Из материалов пресс-службы

Советник губернатора Ульяновской области, директор корпорации «Правительство для граждан» Светлана Опенышева:

«В силу особенностей местности операторы не всегда берутся за строительство сетей в селах и деревнях. Благодаря новым инфраструктурным решениям жителям еще пяти населенных пунктов Ульяновской области стала доступна устойчивая мобильная связь. Теперь они наравне с городским населением смогут быть мобильными: в любое время общаться с родными и близкими, при необходимости оперативно обращаться в экстренные службы, а также пользоваться скоростным интернетом».

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 1,9 млн, из них более 1,2 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше 690 тыс. абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5 млн клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU