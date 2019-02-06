Билайн ускорил мобильный интернет для жителей самого крупного района Казани

СЕГОДНЯ 14:16 2019-02-06T14:16:46+03:00

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ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) подводит итоги развития сети «четвертого поколения» в Советском районе города Казани.

В течение 2018 года компания вела строительство дополнительных базовых станций 4G в самом большом районе города, где проживает около 25% населения столицы Республики Татарстан. В Советском районе расположено большое число жилых массивов и ведется строительство современных жилых комплексов, а территория района постоянно расширяется за счет включения в городскую черту крупных поселков.

Оператор сделал акцент на расширение емкости LTE сети в новостройках – новые базовые станции запущены в жилых комплексах «Арт Сити», «Триумф», «Скайлайн», «Green City», «Весна», «Садовое кольцо» и «Молодежный». В торговом центре «МЕГА» установлены внутренние распределенные системы покрытия связью, которые увеличили скорость мобильного интернета внутри магазинов и на зоне фудкорта. Ввод дополнительных базовых станций позволил значительно увеличить емкость сети для жителей района, проживающих на Сибирском тракте, улицах Фучика, Зорге и Попова, проспекте Победы. Также скоростной сетью покрыты административные здания и производства крупного промышленного предприятия города – завода «Казанькомпрессормаш» и территория промзон, расположенных по улице Журналистов. Емкость сети 4G увеличена в частных массивах района - в городских поселках Дербышки и Кульсеитово.

Большая часть запущенных базовых станций работают в диапазоне 1800 МГц и дополняют существующие, передающие сигнал в других частотах. Сигнал в данном диапазоне имеет увеличенный радиус действия и лучше преодолевает преграды. Таким образом оператору удалось увеличить скорость мобильного интернета, улучшить покрытие не только на открытом пространстве, но и внутри зданий.

Сегодня все больше людей отдают предпочтения LTE-девайсам – каждый второй житель района выходит в интернет с 4G-устройств. После установки дополнительных базовых станции «четвертого поколения» у абонентов оператора появилось больше возможностей при выходе в интернет с мобильных устройств: просмотр видео в HD-качестве без задержек на загрузку или моментальное скачивание архивов с тяжелым контентом.

- Билайн в Казани планомерно работает над улучшением качественных характеристик сети. Мы постоянно мониторим уровень загруженности сети интернет-трафиком, изучаем профили пользователей, уделяя большое внимание анализу потребностей клиентов и обратной связи от абонентов. Такой подход позволяет, точечно увеличивая емкость сети, достигать качественное покрытие 4G сетью целых районов города. В этом году мы намерены продолжить работу по повышению качества и доступности мобильных сервисов: расширять LTE-сеть во всех районах города, инвестировать в рост скоростей и качества мобильного 4G интернета, - комментирует территориальный управляющий Казанского кластера ПАО «ВымпелКом» Ильгиз Гибадуллин.

ИСТОЧНИК KP.RU