Появилась схема изменения движения на Танковом кольце в Казани

СЕГОДНЯ 12:27 2019-02-02T12:27:29+03:00

В 2018 году там на съезде с проспекта Универсиады произошло более 30 ДТП [схема]

Изменить размер текста: A A

Подводя итоги ушедшего 2018 года в ГИБДД Казани отметили, что при съезде с проспекта Универсиады на Танковое кольцо произошло более 30 дорожно-транспортных происшествий. Это стало одним из проблемных мест в городе в плане аварийности.

Сейчас идет рассмотрение вопроса об ограничении движение автомобилей на данном участке. Там хотят установить дорожные знаки 4.1.2 «Движение направо» и 3.1 «Движение запрещено».

В итоге для выезда с улицы Танковая при движении по проспекту Универсиады со стороны центра города автомобилистам нужно съехать на улице 2-я Газовая и ехать дальше по улицам Газовая, Павлюхина и Оренбургский тракт или, съехав на улице Даурская, двигаться далее по Оренбургскому тракту.

Фото: скриншот

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный госавтоинспектор Татарстана огласил антирейтинг районов по аварийности (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU