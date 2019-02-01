Главный госавтоинспектор Татарстана огласил антирейтинг районов по аварийности

СЕГОДНЯ 12:00 2019-02-01T12:00:26+03:00

Авария в Агрызском районе, где погибла семья из пяти человек Фото: Из материалов пресс-службы

Об этом он рассказал на коллегии УГИБДД МВД республики

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Во время доклада о деятельности республиканской госавтоинспекции, глава ведомства Ленар Габрахманов рассказал не только об успехах, но и озвучил проблемы. Он сообщил, что в 10 районах республики зарегистрирован рост всех основных показателей аварийности.

Это Азнакаевский, где рост ДТП отмечен на 50%, Балтасинский (рост на 42,3%), Лаишевский (на 41%). Рост количества аварий показали Бавлинский (на 32%), Черемшанский (на 30,8%), Высокогорский (на 22,7%). Незначительно превышены в Сабинском (на 15,8%), Актанышском (на 9,7%), Буинском (на 8,8%) и Алексеевском (на 2,9%) районах.

ИСТОЧНИК KP.RU