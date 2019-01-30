В Татарстане мужчина и женщина из-за отравления угарным газом впали в кому
В эту среду, 30 января, в 15.05 в единую диспетчерскую службу Альметьевского района поступило сообщение о том, что в квартире пятиэтажного дома 47А по проспекту Строителей в Альметьевске отравились два человека. По предварительным данным, это был угарный газ.
- Пострадавшие мужчина и женщина обнаружены в бессознательном состоянии (в коме). Личности пострадавших устанавливаются. Причина происшествий устанавливается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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