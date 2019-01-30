В Татарстане от отравления угарным газом пострадали два человека

СЕГОДНЯ 09:45 2019-01-30T09:45:01+03:00

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Накануне поздно вечером – в 22.07, на единый номер экстренных служб «112» поступило сообщение о том, что в Зеленодольске в одной из квартир дома №52 по улице Карла Маркса отравились мать с ребенком.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили – в указанной квартире живет семья из трех человек. Ее глава – 29 мужчина, находился в ванной, выйдя из нее, он зашел на кухню, где и обнаружил в полуобморочном состоянии свою 22-летнюю жену и четырехмесячную жену.

Медики «скорой» с диагнозом – отравление угарным газом средней степени тяжести, госпитализировали пострадавших в реанимационное отделение местной центральной районной больницы.

- Пока глава семьи мылся в ванной, жена включила и открыла духовку газовой плиты для обогрева кухни, окна и двери были плотно закрыты. Причина происшествия: отсутствие притока воздуха в квартиру. Дымоход исправен, при открытом окне тяга имеется, утечки бытового газа не происходило, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU