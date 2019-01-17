Не дождавшись ответа от Бузовой, футбольный "КАМАЗ" пригласил в команду яйцо

СЕГОДНЯ 17:18 2019-01-17T17:18:37+03:00

Присудив ему номер 10, клуб из Татарстана решил обыграть популярный сейчас мем про девяток яиц

Изменить размер текста: A A

Набережночелнинский футбольный клуб "КАМАЗ" дважды предпринимал попытки пригласить к себе в качестве спонсора телеведущую Ольгу Бузову. Не получив от "светской львицы" ответа, спортсмены решили взять в команду другую, более отзывчивую "звезду". Так, 17 января "КАМАЗ" представил своим болельщикам Шалтая Болтая - яйцо, которое на данный момент имеет в Instagram порядка 7,4 миллионов подписчиков и более 47,1 миллиона "лайков" на единственном фото.

- Первый по-настоящему звездный новичок! Добро пожаловать в команду, Шалтай, - написали футболисты в одной из социальных сетей.

К посту "КАМАЗ" приложил и фотографию "игрока" в его форме. Яйцу в команде присвоили номер 10, делая тем самым отсылку к популярному сейчас мему по девяток яиц. Напомним, что недавно на прилавках российских магазинов появились упаковки с 9 яйцами, вместо традиционного десятка.