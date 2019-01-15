СЕГОДНЯ 14:36 2019-01-15T14:36:44+03:00

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В Сети появилось видео с регистратора расположенного в салоне троллейбуса маршрута №3, в который 14 января около дома №41 на улице Закиева врезался автобус. На записи видно, как в момент столкновения пассажиров снесло с кресел и разметало по салону.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/686410" frameborder="0"></iframe> Появилось видео момента столкновения троллейбуса и автобуса в Казани.

В результате этого ДТП пострадали четыре человека. Так, в автобусе 60-летняя пассажирка получила ушиб мягких тканей поясницы, 57-летняя женщина - перелом костей носа и сотрясение головного мозга; в троллейбусе 60-летняя пассажирка - сотрясение головного мозга, 77-летняя пенсионерка - ушиб мягких тканей правой теменной области.

В этой аварии, по предварительным данным сотрудников ГИБДД Казани, виноват 36-летний водитель троллейбуса. В 10.17 он при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автобусу под управлением 41-летнего мужчины.