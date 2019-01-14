2019-01-14T13:40:09+03:00
Происшествия

В Казани столкнулись троллейбус и автобус, есть пострадавшие

По предварительным данным, трех пассажиров доставили в больницу [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Авария с участием общественного транспорта - троллейбуса и автобуса, произошла утром 14 января на перекрестке улиц Фучика и Закиева в микрорайоне Азино Советского района столицы Татарстана.

В Казани столкнулись троллейбус и автобус, есть пострадавшие.соцсети

По предварительным данным, водитель автобуса превысил безопасную скорость и не пропустил троллейбус, который проезжал перекресток.

В результате ДТП электротранспорт получил значительные повреждения. И автобус, и троллейбус в итоге перегородили движение на данном участке дороги.

Травмы средней степени тяжести получили три пассажира. Они доставлены в больницу.

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