В Казани столкнулись троллейбус и автобус, есть пострадавшие
Авария с участием общественного транспорта - троллейбуса и автобуса, произошла утром 14 января на перекрестке улиц Фучика и Закиева в микрорайоне Азино Советского района столицы Татарстана.
В Казани столкнулись троллейбус и автобус, есть пострадавшие.соцсети
По предварительным данным, водитель автобуса превысил безопасную скорость и не пропустил троллейбус, который проезжал перекресток.
В результате ДТП электротранспорт получил значительные повреждения. И автобус, и троллейбус в итоге перегородили движение на данном участке дороги.
Травмы средней степени тяжести получили три пассажира. Они доставлены в больницу.
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