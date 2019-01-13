2019-01-13T10:13:45+03:00
Общество

Старый Новый год 2019 в Набережных Челнах: программа праздничных мероприятий

Праздник в татарстанском Автограде отметят на трех площадках
Алина ГАБДУЛИНА
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Основной точкой празднования станет площадь АзатлыкОсновной точкой празднования станет площадь АзатлыкФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В воскресенье, 13 января, новогодние праздники закончатся встречей Старого Нового года. В Набережных Челнах гуляния в этот день пройдут на трех площадках. Основной точкой празднования станет площадь Азатлык, где пройдет фестиваль снежных фигур «ICE CITY».

Развлекать гостей здесь будут Дед Мороз, Снегурочка и маленький Поросенок. Помимо этого на площади можно будет увидеть фаер-шоу, представление ходулистов и шоу мимов.

Второй точкой станет микрорайон Бумажников в поселке ЗЯБ. Тут с 15.00 до 17.00 пройдет концерно-развлкекательная программа «Снежная история».

Смогут горожане повеселиться в праздник и на Шишкинском бульваре. В 16.00 на нем выступят творческие коллективы ДК «КАМАЗ». После будут организованы игры с участием аниматоров.

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