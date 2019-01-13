Старый Новый год 2019 в Набережных Челнах: программа праздничных мероприятий

СЕГОДНЯ 10:13 2019-01-13T10:13:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 13 января, новогодние праздники закончатся встречей Старого Нового года. В Набережных Челнах гуляния в этот день пройдут на трех площадках. Основной точкой празднования станет площадь Азатлык, где пройдет фестиваль снежных фигур «ICE CITY».

Развлекать гостей здесь будут Дед Мороз, Снегурочка и маленький Поросенок. Помимо этого на площади можно будет увидеть фаер-шоу, представление ходулистов и шоу мимов.

Второй точкой станет микрорайон Бумажников в поселке ЗЯБ. Тут с 15.00 до 17.00 пройдет концерно-развлкекательная программа «Снежная история».

Смогут горожане повеселиться в праздник и на Шишкинском бульваре. В 16.00 на нем выступят творческие коллективы ДК «КАМАЗ». После будут организованы игры с участием аниматоров.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен