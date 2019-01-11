Жители Набережных Челнов примут участие в фестивале снежных фигур "ICE CITY"

СЕГОДНЯ 15:07 2019-01-11T15:07:28+03:00

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В канун Старого Нового года, 13 января, жители Набережных Челнов смогут стать участниками и гостями фестиваля снежных фигур "ICE CITY". Мероприятие начнется на площади Азатлык в 15.00.

До 10 января горожане могли подать заявление на участие в конкурсной программе фестиваля. Свои фигуры они смогут сделать из снега, льда и любых дополнительных материалов. После этого, жюри оценит их и вручит победителям дипломы, а также призы.

Простые гости праздника смогут не только увидеть необычные снежные фигуры, но и посмотреть концерт, да и просто весело провести время.

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