Данис Зарипов сыграет в Матче Звезд КХЛ

СЕГОДНЯ 16:08 2019-01-11T16:08:09+03:00

Капитан "Ак Барса" сыграет в нем уже в седьмой раз

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До одного из самых ярких событий в российском хоккее - Матча Звезд КХЛ, который в этом году пройдет в Казани, осталось чуть больше недели. При этом, только сейчас окончательно сформировались команды.

Несколько игроков, выбранных для участия в матче звезд, не усевают восстановиться к 20 января. В результате их решили заменить. Так, приглашение в сборную дивизиона Харламова получил Данис Зарипов.

Для капитана "Ак Барса" этот Матч Звезд КХЛ станет уже седьмым в его карьере – ранее нападающий принимал участие в звездных уик-эндах в 2009, 2010, 2014-2017 годах. А четыре года назад, в январе 2015-го, Зарипов выводил сборную Востока на матч в Сочи в качестве капитана.

Отметим, что руководить сборной дивизиона Харламова будет наставник "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов, а помогать ему будет телеведущая Дарья Миронова.