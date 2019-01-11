2019-01-11T16:08:09+03:00
Спорт

Данис Зарипов сыграет в Матче Звезд КХЛ

Капитан "Ак Барса" сыграет в нем уже в седьмой раз
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
Изменить размер текста:

До одного из самых ярких событий в российском хоккее - Матча Звезд КХЛ, который в этом году пройдет в Казани, осталось чуть больше недели. При этом, только сейчас окончательно сформировались команды.

Несколько игроков, выбранных для участия в матче звезд, не усевают восстановиться к 20 января. В результате их решили заменить. Так, приглашение в сборную дивизиона Харламова получил Данис Зарипов.

Для капитана "Ак Барса" этот Матч Звезд КХЛ станет уже седьмым в его карьере – ранее нападающий принимал участие в звездных уик-эндах в 2009, 2010, 2014-2017 годах. А четыре года назад, в январе 2015-го, Зарипов выводил сборную Востока на матч в Сочи в качестве капитана.

Отметим, что руководить сборной дивизиона Харламова будет наставник "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов, а помогать ему будет телеведущая Дарья Миронова.

Еще больше материалов по теме: «Казань - спортивная столица России»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В новогоднюю ночь 2019 у жителей Чувашии было изъято порядка 100 литров спиртного
В Марий Эл росгвардейцы задержали подозреваемого в убийстве
В Татарстане только после вмешательства прокуратуры аграриям выплатили 5,1 миллиона долгов по зарплате
12 января в Татарстане местами ожидается метель и сильный ветер
В Чувашии иномарка, уходя от столкновения, сбила дорожный знак и пешехода
Тальмир, Королина и Саид: как еще называли казанцы своих детей в первую новогоднюю неделю 2019
В Альметьевске иномарка на скорости врезалась в автобус: погиб один человек
В Нижнекамске решили продать бывшее здание поликлиники за 54,9 миллиона рублей
В казанский зооботсаду поселился белый медведь Терпей
В Набережных Челнах водитель успел увести машину в сторону, когда ему под колеса скатился ребенок
В Татарстане "Нива" вырвала автоколонку на АЗС
Нижнекамец сделал предложение руки и сердца девушке, которая 13 раз ударила его ножом
Жители Набережных Челнов примут участие в фестивале снежных фигур "ICE CITY"
В Казани из-за пожара в кафе эвакуировались 15 человек
В Набережных Челнах джип подрезал легковушку, и она улетела в сугроб
В Чувашии учителя по шашкам будут судить за секс-насилие над 7-летней ученицей
В Казани коллективу Арбитражного суда Поволжского округа представили вновь назначенного председателя
В Казани начинается суд по уголовному делу «черных банкиров» на 6,5 миллиардов рублей
Казанцы предпочли заказывать угощения на новогодний стол онлайн
В Чувашии в 2018 году остались неосвоенными 394 миллиона рублей дорожного фонда
В Чебоксарах боксер признался в убийстве мужчины пропавшего еще летом 2018 года
Пьяный житель Набережных Челнов упал на рельсы в московском метро
В 2019 году в аэропортах Татарстана запустят 24 рейса с дешевыми билетами
В Казань прилетел зампредседателя Верховного Суда России Олег Свириденко
В Казани состоялось открытие гастролей татарского театра из Уфы "Нур"